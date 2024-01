Mercato - PSG : Le Real Madrid appelle Mbappé, la discussion dévoilée

Thibault Morlain

Pour le Real Madrid, cette fois pourrait enfin être la bonne pour recruter Kylian Mbappé. Après plusieurs échecs, la Casa Blanca toucherait au but en ce qui concerne l'attaquant du PSG. D'ailleurs, ça échangerait en coulisses entre les différentes parties. En ce sens, Florentino Pérez et Kylian Mbappé auraient notamment discuté par téléphone.

Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat au PSG, le Real Madrid pourrait donc récupérer le Français gratuitement à l'issue de la saison. Si rien n'est encore acté, les Merengue avancent leurs pions en coulisses. Fin décembre, Ramon Alvarez de Mon assurait ainsi qu'il était prévu que Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Kylian Mbappé échangent au téléphone : « Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C’est quoi tout le nécessaire ? Tout ce qui concerne le contrat. Tout ce qu’il faut pour pouvoir signer un joueur. Le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question : Veut-il toujours signer au Real Madrid ? Florentino Pérez espère une réponse catégorique. S’il dit « non pas maintenant », ça sentira très mauvais ».



PSG : Une star envoie plein de textos à Mbappé ! https://t.co/o2NcuFpHRN pic.twitter.com/zfTLT0PGia — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

« La réponse de Mbappé a été celle que le président du Real Madrid voulait entendre »

Quid de cet appel entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé ? Sur sa chaine Youtube , Ramon Alvarez de Mon en a dit plus sur l'échange entre le président du Real Madrid et l'attaquant du PSG qui aurait visiblement eu lieu il y a quelques jours maintenant. Le journaliste espagnol a alors raconté : « Cet appel s'est produit au début du mois de janvier. Florentino Pérez a eu une sensation positive parce que la réponse de Mbappé a été celle que le président du Real Madrid voulait entendre ».

Pas de réponse pour une prolongation au PSG ?