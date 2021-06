Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé étant toujours aussi incertain, le PSG songe sérieusement à recruter Cristiano Ronaldo en coulisses. Et les discussions ont déjà démarré avec l’agent de la star de la Juventus, Jorge Mendes…

Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin, c’est bientôt la fin ' Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 20 mai dernier, l’attaquant portugais et son entourage étudient en effet sérieusement l’idée d’un départ cet été, d’autant que son contrat court jusqu’en juin 2022. Le PSG fait partie des prétendants plausibles dans ce dossier avec la menace d’un départ de Kylian Mbappé que Leonardo chercherait à remplacer par une autre pointure offensive. Et le PSG s’est déjà activé pour Ronaldo.

Le PSG discute avec l’agent de CR7

Comme l’a indiqué Foot Mercato mercredi, Cristiano Ronaldo envisage en effet un départ de la Juventus Turin, et l’ancien joueur du Real Madrid serait très intéressé par la perspective d’un transfert vers PSG. D’ailleurs, le Qatar aurait déjà amorcé des discussions avec Jorge Mendes, l’agent de la star portugaise, dans l’optique d’un éventuel transfert cet été. Cristiano Ronaldo pourrait donc être la prochaine grande star du projet QSI.