Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel va essuyer une grosse perte à 0€ !

Publié le 30 juin 2021 à 22h00 par A.D.

Libre de tout contrat ce jeudi, Romain Hamouma est plus que jamais sur le point de quitter l'ASSE. En effet, les négociations seraient toujours au point mort entre l'attaquant de 34 ans et la direction des Verts. Si Romain Hamouma disposerait de quelques pistes en dehors de Saint-Etienne, rien ne serait concret pour le moment.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de l'ASSE pendant 9 saisons, Romain Hamouma est plus que jamais sur le départ. En fin de contrat ce mercredi, l'attaquant de 34 ans ne devrait plus être un joueur des Verts le 1er juillet. Comme le10sport.com vous l'a révélé depuis le mois de mai, Romain Hamouma et sa direction ne parvienne pas à se mettre d'accord. A tel point que le joueur était déjà condamné à partir au mois de mai.

Un départ inévitable pour Romain Hamouma ?