Mercato - PSG : Paris dispose d’une marge pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 juin 2021 à 21h20 par La rédaction

Un nouvel élément en provenance d’Italie confirme que le PSG dispose d’une vraie marge de manœuvre pour financer le deal Cristiano Ronaldo cet été. Explications.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif italien Tuttosport apporte de nouvelles révélations dans le dossier Cristiano Ronaldo, qui souhaite partir cet été et qui figure dans le collimateur du PSG. Selon Tuttosport , la Juve aurait fixé un prix de 30 millions pour le transfert, sachant que CR7 n’a plus qu’un an de contrat.

Un prix qui confirme que la Juve cherche preneur