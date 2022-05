Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en plein calvaire pour son recrutement ?

Publié le 10 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG, Erling Haaland et Karim Adeyemi sont courtisés par le Qatar pour le remplacer. Mais ces deux joueurs semblent privilégier d’autres destinations…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat en fin de saison, malgré les hésitations des dernières semaines comme le10sport.com vous l’avait révélé, Mbappé semble finalement bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid. Le Qatar anticipe depuis plusieurs mois sur le marché des transferts et cible plusieurs profils XXL à l’étranger tels que Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Karim Adeyemi (RB Salzbourg), mais le PSG va finalement devoir ses plans pour le recrutement.

Haaland et Adeyemi s’éloignent du PSG

Lundi, The Athletic a confirmé la tendance d’un départ du côté de Manchester City pour Erling Haaland qui, malgré les intérêts du PSG, du Real Madrid, de Manchester United et du FC Barcelone à son égard, devrait donc finalement privilégier le challenge de Pep Guardiola. Par ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que Karim Adeyemi devrait quant à lui prendre la direction du Borussia Dortmund, justement pour assurer la succession d’Haaland. Et le PSG est donc mal embarqué pour la succession de Mbappé…