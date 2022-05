Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand favori se dégage pour la succession de Pochettino ?

Publié le 24 mai 2022 à 21h45 par Dan Marciano

En poste à l'OGC Nice, Christophe Galtier serait l'un des profils surveillés par le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Cette piste pourrait même prendre de l'épaisseur dans les prochaines heures.

Pour Mauricio Pochettino, l'aventure touche à sa fin. Selon les informations du Parisien, le technicien argentin devrait quitter le PSG dans les prochains jours après une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi. Le soutien de Kylian Mbappé ne lui aura donc pas suffi à conserver son poste. Comme annoncé par le 10Sport.com, plusieurs techniciens sont surveillés comme Zinédine Zidane ou Antonio Conte. Mais un profil interesserait particulièrement les responsables du PSG.

Le PSG prêt à tenter le coup Galtier

Selon les informations du Parisien , le PSG apprécierait énormément les qualités de Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice. Cette piste est décrite comme « chaude » et pourrait prendre plus d'épaisseur après l'arrivée de Luis Campos. Interrogé sur cet intérêt samedi dernier, Galtier avait assuré ne pas être au courant. « Comment ? Répétez. Je n’ai pas bien compris. Vous me l’apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela. Ce que j’ai vu, c’est Mbappé qui reste et c’est très important pour le championnat et pour la visibilité de la Ligue 1 » avait lâché le technicien français. Reste désormais à trouver un accord avec l'OGC Nice, qui semble vouloir le conserver.