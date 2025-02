Officiel : L'accord qui rapproche le PSG et le Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce du rachat du Paris FC par la famille Arnault, une grande question restait en suspens : Où le PFC allait jouer ? La réponse est officiellement tombée ce mercredi avec l'officialisation d'un accord avec le Stade Français pour le partage du Stade Jean Bouin. Cela rapprochera le PFC du PSG, puisque le Parc des Princes est juste à côté.

Voilà désormais plusieurs années que Paris cherche son second grand club avec le PSG. Et c'est peut-être chose faite puisqu'il y a quelques mois, la famille Arnault, associée à Red Bull, a officialisé le rachat du Paris FC, qui évolue actuellement en Ligue 2. Cependant, pour rêver à un vrai derby parisien, il faudrait l'actuel deuxième de L2 trouve une nouvelle enceinte, le stade Charléty ne correspondant plus à ses ambitions. Cela tombe bien puisque le Stade Français et le PFC ont publié un communiqué pour officialiser un accord concernant le partage du Stade Jean-Bouin.

Communiqué Officiel - Arrivée du Paris FC à Jean Bouin — Paris FC (@ParisFC) February 12, 2025

Le PFC à Jean-Bouin dès la saison prochaine

« Le Stade Français Paris et le Paris FC annoncent ainsi être parvenus à un accord qui fera de Jean-Bouin le stade domicile du Paris FC, dès le début de la saison 2025-2026 et a minima jusqu’en 2029, le Stade Français demeurant naturellement le club résident et l’utilisateur principal », écrit le Paris FC dans son communiqué officiel tout en se réjouissant que « l’écrin de Jean-Bouin va devenir, dans les mois à venir, une des places fortes du sport dans la capitale, accueillant à la fois des matchs de rugby du Stade Français Paris et de football pour le Paris FC ». Une décision qui va rapprocher le PFC et le PSG, du moins géographiquement, puisque le Stade Jean-Bouin est situé au pied du Parc des Princes.

Un rapprochement géographique avec le PSG

De son côté, Antoine Arnault n'a pas caché sa joie. « Parvenir à cet accord pour jouer à Jean Bouin dès la saison prochaine était une priorité pour ma famille afin d’offrir à nos supporters, aux partenaires et aux spectateurs un cadre parfait pour voir évoluer les équipes du Paris FC. Dans ce nouvel écrin, le club débutera une nouvelle ère tout en ayant à cœur de bien finir d’écrire l’histoire pour cette dernière saison à Charléty. Je tiens à remercier personnellement le Dr Hans-Peter Wild et Thomas Lombard avec qui nous sommes parvenus à un accord qui, j’en suis certain, ravira les joueurs et les supporters de rugby et de football », s'enflamme le nouvel homme du PFC qui peut désormais se projeter avec ambition vers des derbys qui s'annoncent très chauds avec son voisin du PSG. Pour cela, il faudra toutefois valider la montée en Ligue 1.