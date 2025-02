Le Paris FC touché par un drame !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC a perdu son président emblématique. Présent depuis la création du club dans les années 70, Christian Amara est décédé à l'âge de 86 ans. Un hommage lui sera rendu lors des prochaines rencontres de l'équipe parisienne, plus que jamais en lice pour la montée en Ligue 1.

Dirigeant le plus emblématique de l’histoire du Paris FC, Christian Amara est mort, ce mardi, à l’âge de 86 ans. La nouvelle a été annoncée par le club de la capitale, récemment racheté par la famille Arnault.

Le Paris FC lui rend hommage

« Le Paris FC, son président, ses actionnaires, ses dirigeants, ses joueurs et joueuses, l’ensemble des staffs des équipes premières et des équipes de jeunes, ses supporters, ses bénévoles et ses salariés tiennent à saluer la personnalité d’un homme unique, dont l’héritage perdurera à chacune des étapes de la vie du club » a annoncé le Paris FC dans un communiqué.

Amara avait tout connu avec le Paris FC

Ces dernières années, Amara avait passé le relais, mais resté président d’honneur du Paris FC. Le club, actuel deuxième de Ligue 2, devrait lui rendre hommage dans les prochaines semaines, probablement dès ce samedi à l’occasion du choc face à Dunkerque. Passionné d'aviation, Amara avait accompagné la formation dès sa scission avec le PSG en 1972.