Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a deux énormes pistes pour remplacer Mbappé !

Publié le 12 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain, la direction du club de la capitale songe sérieusement à attirer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi en cas de départ de l’attaquant français.

Interrogé mercredi soir au micro de RMC Sport après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour évoquer les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé : « Neymar et Mbappé sont parisiens, et toujours ils vont rester parisiens », a confié le président qatari du PSG sur l’avenir de ses deux stars. Pourtant, l’issue du dossier Mbappé est encore très incertaine, et les hautes instances du club préfèrent donc assurer leurs arrières sur le marché…

CR7 et Messi ciblés par le PSG

Lionel Messi, qui arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, est annoncé comme étant l’une des pistes offensives du PSG et pourrait donc retrouver son ancien compère Neymar si Kylian Mbappé décide de quitter le Parc des Princes. Mais Messi n’est pas la seule option. En effet, Le Parisien a révélé jeudi que Cristiano Ronaldo était toujours ciblé par les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, et l’attaquant portugais de la Juventus sera un profil sérieusement envisagé l’été prochain si Mbappé décide de claquer la porte.