Mercato - PSG : Le PSG peut dire merci à… Gareth Bale !

Publié le 27 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

En 2017, le PSG a frappé fort avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Et le Real Madrid peut s’en mordre les doigts d’avoir laissé filer le Français à ce moment.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve de voir Kylian Mbappé rejoindre le Bernabeu. Cela pourrait notamment se faire lors du prochain mercato estival, surtout si l’attaquant du PSG ne prolonge pas d’ici là. Néanmoins, Mbappé aurait d’ores et déjà pu être un joueur du Real Madrid. En effet, en 2017, après avoir fait trembler la planète football avec le transfert de Neymar, le PSG ne s’est pas arrêté là en faisant venir le prodige français en provenance de l’AS Monaco pour 180M€. Mais tout aurait pu se passer différemment puisque la Casa Blanca avait quasiment tout réglé…

L’obstacle Gareth Bale !