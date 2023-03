Mercato - PSG : Le prochain transfert est bouclé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG étant désormais éliminé de la Ligue des Champions, l’heure est déjà à la préparation du prochain mercato estival qui s’annonce décisif pour rebondir dès la saison prochaine. Et à cet effet, le club de la capitale tient déjà sa première recrue de l’été 2023 avec un grand nom du championnat italien.

Le mercato estival s’annonce d’ores et déjà mouvementé au PSG ! Entre les éléments arrivant en fin de contrat (Lionel Messi, Sergio Ramos) et les nombreux secteurs du jeu que Luis Campos a prévu de renforcer pour faire une meilleure campagne de Ligue des Champions la saison prochaine, des changements majeurs devraient être apportés à l’effectif actuel du PSG.

«Un projet assez fantastique» : Le PSG le contacte, il est prêt à dire oui ! https://t.co/O2UDCrQcD9 pic.twitter.com/rj9G2okPUO — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Urgence à la défense

Premier point, et non des moindres : le secteur défensif. Le PSG avait tenté, en vain, de renforcer sa charnière centrale ces derniers mois puisque Christophe Galtier et Luis Campos avaient évidemment ciblé un manquement à ce poste dès l’été dernier. Une situation qui avait obligé l’entraîneur du PSG à repositionner Danilo Pereira en défense, et à offrir du temps de jeu au tout jeune El Chadaille Bitshiabu.

Skriniar débarque au PSG

Et le PSG a d’ores et déjà réglé ce problème puisqu’il tient un renfort de tout premier choix en défense centrale pour cet été : Milan Skriniar. Comme l’a confirmé Fabrizio Romano vendredi, le robuste défenseur slovaque de 28 ans, qui arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan, a bel et bien signé son pré-contrat avec le PSG et débarquera donc libre cet été.