Le PSG vend la mèche pour l’avenir de Kylian Mbappé

Suite à l’élimination du PSG face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, faut-il craindre pour l’avenir de Kylian Mbappé et un éventuel départ lors du prochain mercato estival ? Christophe Galtier a affiché un discours plutôt rassurant sur le futur de son attaquant au PSG.

Interrogé mercredi soir en zone mixte après la nouvelle désillusion vécue par le PSG et l’élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Kylian Mbappé se montrait plutôt évasif quant à son avenir au Parc des Princes : « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner (…) Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra », lâchait l’attaquant du PSG.

Mbappé, l’éternel feuilleton du PSG

Il faut dire que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, et ce malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 en mai dernier. Sa situation au Parc des Princes semblait fixée pour un moment avec ce nouveau bail, mais il semblerait que certaines tensions aient fait leur apparition ces derniers mois entre Mbappé et sa direction, l’international tricolore reprochant notamment au PSG ses promesses non-tenues au niveau du recrutement.

« Une grande détermination à réussie au PSG »