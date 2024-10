Mercato - PSG : Le pote de Mbappé va signer !

Thomas Bourseau

Achraf Hakimi a témoigné du départ de son ami Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. La nouvelle star du Real Madrid a laissé le Marocain à Paris, mais pendant combien de temps ? Le club merengue garderait un oeil sur la progression d’Hakimi, mais le PSG lui couperait l’herbe sous le pied.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont forgé une belle amitié pendant leurs trois années passées ensemble au Paris Saint-Germain. Leurs chemins se sont pourtant séparés à la dernière intersaison en raison du départ de Mbappé en tant qu’agent libre du côté du Real Madrid, le club formateur d’Hakimi.

Kylian Mbappé est parti, le Real Madrid songe aussi à Achraf Hakimi ?

L’international marocain n’a jamais eu sa chance à la Casa Blanca et s’est bâti une belle réputation au Borussia Dortmund puis à l’Inter avant de signer au PSG pour plus de 60M€ en 2021. Le Real Madrid préparerait la succession de Dani Carvajal, sous contrat jusqu’en juin 2026. Et outre Trent Alexander-Arnold, le profil d’Hakimi serait apprécié par le Real Madrid. Néanmoins, le PSG aurait grandement avancé ses pions afin de renouveler son contrat expirant en l’état à l’été 2026.

Accord quasi total pour le salaire et la durée du nouveau contrat d’Hakimi au PSG

À en croire les informations communiquées par Fabrizio Romano, il y aurait une joli progression à signaler en coulisses entre le comité directeur du Paris Saint-Germain ainsi qu’Achraf Hakimi et son représentant Alejandro Camano. Un accord salarial serait quasiment bouclé et il ne serait de même pour la question de la durée du contrat. Le PSG va blinder le pote de Mbappé.