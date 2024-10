Mercato : Le PSG va faire signer une star

Alexis Brunet

Le PSG veut se construire l’un des meilleurs effectifs d’Europe et cela passe par des achats, mais également par le fait de garder certains de ses meilleurs joueurs. Dans ce sens, le club de la capitale aimerait prolonger le contrat de plusieurs éléments. Le prochain à signer une prolongation pourrait d’ailleurs être Achraf Hakimi, avec qui les négociations seraient assez avancées.

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, le PSG pourrait prochainement annoncer une nouvelle signature. En effet, le club de la capitale serait en pleine négociation avec Achraf Hakimi, dans le but de prolonger son contrat, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Les discussions seraient à un stade avancé et un accord aurait presque été trouvé sur le futur salaire du Marocain, mais également sur la durée de son nouveau bail.

Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant bientôt relancé ? https://t.co/Q6AcIQfZfP pic.twitter.com/u03P05dBA9 — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Le PSG veut également prolonger Vitinha

En plus d’Achraf Hakimi, le PSG voudrait également prolonger un autre de ses cadres. Dans les prochaines semaines, Vitinha pourrait lui aussi étendre son avenir dans la capitale, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027. Le Portugais est très apprécié par Luis Enrique, qui l’a beaucoup fait progresser depuis son arrivée.

Hakimi déjà décisif à quatre reprises depuis le début de saison

Si le PSG veut absolument prolonger le contrat d’Achraf Hakimi, c’est qu’en plus d’être défenseur, le Marocain sait aussi se montrer décisif. Depuis le début de la saison, il a notamment inscrit un but et délivré trois passes décisives, en huit rencontres toutes compétitions confondues.