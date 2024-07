Mercato - PSG : Le plan machiavélique à 60M€ du boss est révélé !

Thomas Bourseau

En quête de renforts dans le secteur offensif, le PSG a jeté son dévolu sur Désiré Doué (19 ans). Et alors que le Bayern Munich pourrait proposer une meilleure offre que le champion de France, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà mis en place son plan d’action.

Le Paris Saint-Germain semble s’être fait une raison dans le dossier Xavi Simons (21 ans). Après un prêt plus que concluant au RB Leipzig qui souhaite le conserver comme l’attestent les propos de l’entraîneur Marco Rose ces derniers jours, Simons a signifié à ses dirigeants qu’il préférait quitter le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 17 juillet dernier.

Mercato - PSG : Une passe décisive à 130M€ pour l’Arabie Saoudite ? https://t.co/8hNxqx0fFb pic.twitter.com/8lnqQ8EJRs — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Le PSG prépare une offre proche des 60M€ ?

Nous vous dévoilions en parallèle que le PSG s’est concrètement penché sur l’opération Désiré Doué (19 ans). Et ce n’est pas Ben Jacobs qui affirmera le contraire. Le journaliste est passé par son compte X afin de faire un point sur l’offensive potentiellement imminente du PSG : une offre de transfert proche de 60M€.

Le pitch d’Al-Khelaïfi pour doubler le Bayern Munich ?

Le Stade Rennais réclamerait plus de 60M€ afin de laisser filer Désiré Doué, à deux ans de l’expiration de son contrat. Le Paris Saint-Germain refuserait de monter aussi haut dans cette opération. Le président Nasser Al-Khelaïfi compterait sur son discours de persuasion auprès de Désiré Doué afin de prendre le meilleur sur le Bayern Munich dans la course à sa signature, que l’offre munichoise soit supérieure à celle du PSG ou non selon Ben Jacobs. Al-Khelaïfi aurait déjà fait un pitch au jeune ailier de Rennes il y a quelques jours. En cas de feu vert de Doué, tout irait très vite pour le PSG.