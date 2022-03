Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Qatar est dévoilé pour Haaland !

Publié le 20 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG est annoncé comme étant intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland, aucune offensive n’est programmée pour le moment. Et la situation demeurera la même tant que le feuilleton Kylian Mbappé ne trouvera pas son épilogue.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, l’option prioritaire du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nommait déjà Erling Braut Haaland. Et bien les que les mois soient passés, la donne n’aurait pas changée. Si le Paris Saint-Germain ne parvenait pas à prolonger le contrat du champion du monde tricolore au sein du club de la capitale, la concentration des hauts dirigeants du PSG serait alors focalisée sur Erling Braut Haaland.

Une offensive pour Haaland une fois que ce sera fini pour Mbappé…