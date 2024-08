Mercato - PSG : Le nouveau Zaïre-Emery claque la porte ?

Jean de Teyssière

Le mercato touche à sa fin et les clubs pourraient rapidement vendre ou acheter des joueurs. C'est le cas du PSG qui pourrait se séparer de l'un de ses défenseurs les plus prometteurs : le jeune Joane Gadou. Âgé de 17 ans, le coéquipier en réserve de Warren Zaïre-Emery pourrait rejoindre le RB Salzbourg.

Le PSG aura réalisé un mercato assez calme, tant dans le sens que des arrivées que dans celui des départs. Le départ marquant est bien évidemment celui de Kylian Mbappé et le club parisien pourrait aussi voir une promesse partir.

Mercato - PSG : La succession de Mbappé relancée pour 5M€ ? https://t.co/SWcSaUNExQ pic.twitter.com/P86smAyzb7 — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Joane Gadou, jeune titi prometteur

Xavier Marguet, l’ancien formateur de Joane Gadou dévoilait pour RMC Sport le profil prometteur du jeune défenseur du PSG : « Il avait un bagage technique assez moyen au départ, mais il a brillé lors des tests de recrutement. On a vu qu’il avait une lecture du jeu pas mauvaise, mais sa grosse qualité, c’était la détermination. Il était très curieux et généreux. Il n’avait pas de prétention dans sa manière de faire. Il était très à l’écoute. Sa détermination faisait qu’il était relativement à l’aise dans les duels. Un peu moins précis sur la conduite de balle. Mais le fait d’avoir travaillé en motricité sur des petits ateliers l’a amené progressivement à gagner en aisance gestuelle. Il a été très bon dans sa capacité à casser les lignes. C’était une de ses grosses qualités. Très fort dans la conquête du ballon, très déterminé. C’est un gamin très volontaire. Il est à la fois discret mais par son bagage et sa solidité, il n’a jamais été contrarié par quoi que ce soit. Jamais dépassé par les émotions. C’est une force que beaucoup de gamins n’ont pas en 6e ou en 5e. »

Gadou va rejoindre le RB Salzbourg ?

« S’il conserve cette mentalité, cette volonté d’apprentissage et ce travail au quotidien, il peut faire de grandes choses! » évoquait Yohan Cabaye en mars dernier. Mais ce sera loin du PSG. D’après RMC Sport, Joane Gadou devrait quitter le PSG pour rejoindre le RB Salzbourg. Celui qui a régulièrement joué avec Warren Zaïre-Emery ne connaîtra pas pareil destin.