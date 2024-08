Mercato : La grande annonce à 60M€, le PSG a sauvé un top club !

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte (23 ans) n’aura passé qu’une seule saison au PSG. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique et laissé de côté depuis le début de la pré-saison, le milieu de terrain uruguayen va donc rebondir à Manchester United. Un transfert qui était plus qu’une nécessité pour les Red Devils au vu du discours d’Erik Ten Hag en conférence de presse.

Dès ce dimanche 1er septembre, le derby d’Angleterre aura lieu en Premier League. À Old Trafford, Manchester United recevra le Liverpool d’Arne Slot qui reste sur deux victoires en autant de rencontres depuis le coup d’envoi de la Premier League lorsque les Red Devils se sont déjà inclinés une fois contre Brighton la semaine dernière.

«Ugarte ? Nous n'avions plus de milieu défensif»

Dans ces ultimes heures du mercato, Manchester United va annoncer la signature de Manuel Ugarte pour qui le PSG et le club mancunien se seraient mis d’accord autour d’un transfert avoisinant les 60M€ il y a plusieurs jours de cela, mais rien n’a été officialisé de part et d’autres. En conférence de presse ce vendredi, Erik Ten Hag a justifié la signature de Manuel Ugarte. « Nous avions trois numéros 10, nous n'avions plus de milieu défensif, nous n'en avions qu'un. C'est donc l'idée derrière sa signature ».

«Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités»

Relancé par les journalistes présents dans la salle de conférence de Manchester United sur d’autres recrues de dernière minute, l’entraîneur néerlandais des Red Devils s’est montré plutôt clair. « Je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet car tout a déjà été dit. Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour avoir le meilleur effectif possible ». Les supporters de Manchester United vont donc devoir prendre leur mal en patience jusqu’à la fin de la soirée, ou plus précisément en Angleterre jusqu’à 22h59. Reste désormais à savoir quand est-ce et qui sera l'éventuel joueur mystère de cette fin de mercato de Manchester United après Manuel Ugarte.