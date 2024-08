 Officiel : Le PSG annonce un départ !

Thomas Bourseau

Juan Bernat n’est plus le latéral gauche indispensable et titulaire du PSG. Le défenseur espagnol de 31 ans a été remplacé il y a maintenant plusieurs années par Nuno Mendes. Après un prêt peu fructueux au Benfica Lisbonne, Bernat repart sous les mêmes modalités… à Villarreal !

Depuis la rupture du ligament croisé de son genou en septembre 2020 face au FC Metz, Juan Bernat n’a plus eu le même statut au PSG. Un temps indiscutable, le latéral gauche espagnol arrivé en 2018 a vu Nuno Mendes s’installer à son poste et ne plus le lâcher.

Juan Bernat prêté au Villarreal CF



Le latéral gauche de 31 ans rejoint le Villarreal CF, dans le cadre d’un prêt d’une saison.



Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Juan avec Villarreal. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2024

Comme l’été dernier, Juan Bernat quitte temporairement le PSG

Si bien que Juan Bernat avait déjà été prêté au Benfica Lisbonne l’été dernier où il n’a pas brillé avec seulement 6 apparitions. De retour au Paris Saint-Germain à l’intersaison, le défenseur espagnol l’a passé sachant pertinemment que son avenir s’écrirait ailleurs. Et ce vendredi soir, à quelques heures de la clôture du mercato, le PSG et Villarreal ont annoncé un accord pour l’opération Juan Bernat.

Un prêt d’un an pour Bernat à Villarreal

Que ce soit le PSG et Villarreal, les deux clubs ont fait part en simultané du prêt d’une saison de Juan Bernat au sein du club espagnol. À 31 ans et 10 ans après son départ de Valence, le défenseur du PSG va donc retrouver la Liga et évoluer sous les ordres de Marcelino, ex-coach de l’OM.