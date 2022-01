Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba prend un gros tournant !

Publié le 10 janvier 2022 à 19h30 par Th.B.

Piste prise en considération par la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo pour l’été prochain, Paul Pogba n’aurait pour le moment pas décidé de quoi sera fait son avenir et compterait bien attendre la fin de la saison pour remédier à cette situation.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo garderait un oeil sur le marché des agents libres et sur plusieurs dossiers en particulier, à savoir Ousmane Dembélé, Antonio Rüdiger ou encore Paul Pogba. En ce qui concerne le milieu de terrain de Manchester United, un départ libre de tout contrat à la prochaine intersaison est une option que le directeur sportif du PSG compterait bien explorer. D’ailleurs, The Independent affirmait en août dernier que le PSG serait prêt à offrir un pont d’or au milieu de terrain de Manchester United s’il acceptait de troquer la tunique des Red Devils pour celle du PSG. À l’occasion d’un entretien accordé à Sport1 lors de la première quinzaine du mois de décembre, Mino Raiola écartait une arrivée en Bundesliga de son client Paul Pogba en reconnaissant en outre qu’une éventuelle prolongation de son contrat à Manchester United n’était pas une hypothèse à écarter. « Pogba peut-il aller en Allemagne ? Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale. Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui ». Mais pour le moment, le suspense risque de durer un bon moment, voire jusqu’à la fin de la saison pour ce qui sera de la prochaine étape de Paul Pogba.

Pas d’offre XXL de Manchester, décision en fin de saison pour Pogba !