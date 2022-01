Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un obstacle à 15M€ pour ce dossier brûlant de Dupraz ?

Publié le 10 janvier 2022 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 10 janvier 2022 à 17h31

Alors que le10sport.com vous a affirmé ce lundi qu’il faudrait que Crystal Palace déniche le remplaçant de Jean-Philippe Mateta sur le marché afin de boucler son prêt à l’ASSE, le club londonien serait également dans l’obligation d’accepter de lever l’option d’achat de 15M€ incluse dans l’accord du prêt convenu avec Mayence…

Le 22 décembre dernier, dans le cadre du dernier match de 2021 avant la trêve hivernale, perdu par l’ASSE face à un FC Nantes réaliste (1-0), Pascal Dupraz ne se cachait pas et assurait avoir besoin d’un recrutement conséquent cet hiver afin d’avoir toutes les cartes en main pour son opération maintien, l’ASSE pointant à la dernière place du classement de Ligue 1. « Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ». Et en ce début de mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE remplissent leur part du contrat en ayant offert les services de trois nouveaux éléments au coach Dupraz en les personnes de Bakary Sako, Paul Bernardoni, et Sada Thioub. Cependant, le10sport.com vous révélait le 5 janvier dernier qu’une énième cartouche offensive devrait bientôt être soumise à disposition de Dupraz : Jean-Philippe Mateta. Son arrivée aurait dû avoir lieu après le succès de Crystal Palace en FA Cup face à Millwall (2-1). Cependant, la situation a évoluée et l’une des raisons évoquées par le10sport.com ce lundi 10 janvier est l’absence du successeur de Mateta dans l’effectif de Palace. En effet, tant qu’un attaquant ne sera pas déniché sur le marché pour combler le vide laissé par Jean-Philippe Mateta, le club londonien ne cédera pas son joueur à l’ASSE. Mais là ne résiderait pas l’unique raison.

Après avoir trouvé le remplaçant de Mateta, il faudrait que Crystal Palace lève son option d’achat !