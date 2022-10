Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Mbappé repart déjà dans tous les sens

Publié le 2 octobre 2022 à 00h00 par Dan Marciano

Alors que la dernière session de transferts vient de fermer ses portes, le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter la rubrique mercato, notamment en Espagne. Le refus du joueur de rejoindre le Real Madrid continue de faire parler à l'étranger. Pour certains médias, le club espagnol ne retournera plus dans ce dossier. Pour d'autres, Florentino Perez prépare déjà sa revanche.

Le Real Madrid et le PSG se sont livrés à une bataille intense sur le mercato. L'objet de toutes les convoitises : Kylian Mbappé, dont le contrat avec le club parisien arrivait à son terme. Courtisé par Florentino Perez, l'international français avait longuement hésité, jusqu'à ce que Nasser Al-Khelaïfi parvienne à le convaincre. Quelques jours après la signature de son contrat avec le PSG, Mbappé avait justifié son choix de recaler le Real Madrid.

« Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG »

« Je n’avais d’accord avec personne. J’ai toujours fonctionné ainsi. On a discuté des contours des contrats et après j’ai fait mon choix. Tous les « Madridistas » voulaient m’accueillir comme l’un des leurs. Je ne suis que reconnaissant envers eux, de tout l’amour qu’ils m’ont donné. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement » avait-il déclaré lors d'un entretien accordé au Parisien.

Pour certains médias, la porte du Real Madrid est fermée

Lié au PSG jusqu'en 2024, plus une année en option, Kylian Mbappé a laissé passer sa chance de rejoindre le Real Madrid selon certains médias espagnols comme El Debate . Florentino Perez se sentirait trahi et ne voudrait plus entendre parler de l'international français. Mais d'autres journalistes livrent une autre version de ce dossier.

« Mbappé va finir par signer au Real Madrid »