Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi prêt à repartir de plus belle ?

Publié le 11 janvier 2022 à 20h15 par A.C.

Ce mercato hivernal est très mouvementé pour Mauro Icardi, qui ne semble pas vraiment pressé de quitter le Paris Saint-Germain.

Avec le départ de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus avait tenté d’arracher Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. L’attaquant avait à l’époque refusé, préférant rester et se battre face à l’énorme concurrence de Lionel Messi, Neymar et Lionel Messi. Seulement six mois après, on prend les même et on recommence. La Juve aurait en effet approché une nouvelle fois Icardi, mais les négociations avec le PSG seraient bloquées sur la formule, puisque Leonardo souhaiterait absolument récupérer 35M€ par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Tuttosport assure d’ailleurs ce mardi qu’Icardi n’aurait aucune intention de quitter le PSG au cours de ce mois de janvier et ce même s’il doit passer le reste de la saison sur le banc.

La Juventus va bientôt prendre une décision