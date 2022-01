Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi est totalement relancé !

Publié le 11 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Confrontée à la grave blessure de Federico Chiesa, la Juventus pourrait bien réactiver la piste menant à Mauro Icardi selon la presse italienne.

Le feuilleton Icardi n'en est pas à son premier rebondissement. En effet, l'attaquant argentin n'entre plus totalement dans les plans de Mauricio Pochettino et apparaît comme une solution de remplacement au PSG. Par conséquent, un départ n'est pas à exclure cet hiver, d'autant plus que le club de la capitale souhaite dégraisser son effectif et renflouer ses caisses. Toutefois, ces derniers jours, la Juventus, qui semble la principale piste pour Mauro Icardi, ne semblait pas disposer à offrir plus qu'un prêt avec une option d'achat non obligatoire, ce qui ne convient pas totalement aux Parisiens.

La blessure de Chiesa change la donne