Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait un grand avantage pour Pogba !

Publié le 15 septembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Après avoir raté le coche pour Paul Pogba cet été, le PSG pourrait se retrouver en concurrence avec le Real Madrid dès la saison prochaine. Et Florentino Pérez pourrait bien avoir un atout dans sa manche.

Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, et le PSG en veut encore ? Bien entendu. Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo cible Paul Pogba depuis le début de l’été. Une piste qui n’aura pas pu aboutir lors du dernier mercato, notamment en raison de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et si Paul Pogba sera en fin de contrat dans un an, le PSG ne serait plus forcément le favori puisque le Real Madrid aurait un avantage de taille.

Florentino Pérez mise sur ses relations avec Mino Raiola pour Pogba