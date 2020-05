Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tonali brise les espoirs de Leonardo !

Publié le 5 mai 2020 à 12h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé, la Juventus est en pole position, devant le PSG, pour Sandro Tonali. Interrogé sur l'avenir de son protégé, l'agent Giuseppe Bozzo a expliqué qu'il était préférable de rester en Italie.

L'agent de Sandro Tonali a prévenu Leonardo. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait pointé du doigt le jeune talent de Brescia (19 ans). Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la Juventus est en pole position sur ce dossier. Et la situation serait de plus en plus critique pour le PSG. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Giuseppe Bozzo a milité pour un avenir en Italie pour son poulain Sandro Tonali.

«Il est préférable que Sandro reste en Italie»