Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Dembélé... Le Barça prépare un terrible coup pour Depay !

Publié le 24 mars 2021 à 11h15 par A.D.

Ronald Koeman aurait fait du recrutement d'un attaquant une priorité pour le mercato estival. Alors qu'il s'intéresserait à Erling Haaland, Romelu Lukaku et Memphis Depay, le coach du FC Barcelone aurait une préférence. Dans le cas où Lionel Messi et Ousmane Dembélé restaient en Catalogne, Ronald Koeman compterait se jeter sur le capitaine de l'OL.

Alors que Luis Suarez a rejoint l'Atlético l'été dernier, le FC Barcelone n'est pas encore parvenu à dénicher son successeur. Si plusieurs pistes, dont Lautaro Martinez et Memphis Depay, auraient été étudiées, le Barça se serait retrouvé sans moyens suffisant pour boucler l'arrivée d'un attaquant lors des deux dernières fenêtres de transferts. Toutefois, le club blaugrana pourrait profiter de la situation contractuelle de Memphis Depay pour obtenir gain de cause l'été prochain.

Memphis Depay, la grande priorité de Ronald Koeman ?