Mercato - PSG : L'avenir de Di Maria totalement relancé par Pochettino ?

Publié le 1 janvier 2021 à 21h30 par A.C.

En fin de contrat, Angel Di Maria souhaiterait attendre avant d’éventuellement prolonger avec le Paris Saint-Germain.

Joueur majeur de Thomas Tuchel ces dernières années, Angel Di Maria a vu sa situation se fragiliser ces derniers mois. Tout a en effet basculé lors de la rencontre de Ligue des Champions du 24 novembre dernier, entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig (1-0). Tuchel avait en effet décidé de changer Di Maria à l’heure de jeu et, à en croire Téléfoot La Chaîne , le ton serait monté entre les deux. C’est d’ailleurs à partir de là que l’Argentin a connu un coup de moins bon au PSG et certains ont commencé à y voir un possible départ en juin, lorsque son contrat touchera à son terme.

Di Maria va trancher après l’arrivée de Pochettino