Mercato - PSG : L'arrivée d'un crack à Paris annoncée en direct

Jean de Teyssière

Le PSG a grandement besoin de recruter en défense centrale. Presnel Kimpembe est absent depuis presque un an et s'est fait opérer en début de mois. Milan Skriniar s'est également blessé à la cheville et devrait être de retour d'ici quatre mois. Il y a donc une place à prendre et Leny Yoro, révélation de la saison avec le LOSC, pourrait justement la prendre.

Comme révélé par le 10sport.com, Olivier Létang, le président du LOSC, ne compte pas laisser filer sa pépite, Leny Yoro, contre moins de 90M€. Le PSG aimerait faire venir le joueur du LOSC mais le club du nord ne veut pas s'en séparer. Une solution pourrait rapidement être trouvée même si le PSG semble être en position de force...

«Le joueur est séduit à l’idée de rejoindre le PSG»

Durant un live sur YouTube , le journaliste de Foot Mercato , Aurélien Léger-Moëc, estime que le transfert du défenseur lillois au PSG, Leny Yoro, en bonne voie : « Le joueur est séduit à l’idée de rejoindre le PSG. Il n’a rien contre rejoindre le PSG dès cet hiver. Le PSG c’est un véritable chantier en défense à l’heure actuelle. A court terme, moyen terme et long terme, Paris a besoin d’un axial droit. Yoro, révélation de la première partie de saison en Ligue 1, Français, ça rentre pile poil dans la stratégie voulue par NAK. On sait que le PSG a contacté Lille et entame des discussions avec le LOSC. Létang a récemment déclaré qu’il voulait absolument le garder, qu’il était hors de question de s’en séparer. »

«Si Yoro voulait rester à Lille, il aurait déjà prolongé»