Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane déjà programmée pour l’été ?

Publié le 2 février 2022 à 22h05 par La rédaction

Le média Téléfoot annonce que Zidane n’a pas signé cet hiver du fait du tirage au sort de la Ligue des champions. Analyse.

Selon les informations de Téléfoot , le Paris Saint-Germain avait une chance réelle de faire signer Zinedine Zidane cet hiver, mais l’entraîneur français aurait repoussé le deal en voyant le tirage au sort de Ligue des champions, qui va opposer Paris au Real Madrid.

Un accord a donc été trouvé

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles permettent d’en tirer la conclusion claire que l’arrivée du technicien français sur le banc de touche du Parc des Princes l’été prochain est quasiment actée. Car si Zidane a fait machine arrière juste du fait de ce tirage au sort, cela signifie qu’un accord global était en bonne voie pour sa signature. Cela confirme en tout cas de manière claire que Zidane est désormais OK sur le principe pour venir à Paris et que c’est plus une question de timing que d’autre chose.