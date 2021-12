Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta répond clairement à Messi !

Publié le 4 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Après avoir suscité la polémique au sujet de la possibilité de voir Lionel Messi jouer gratuitement au FC Barcelone, Joan Laporta a mis les choses au clair.

Au micro de RAC1 , Joan Laporta revenait sur le départ de Lionel Messi. « J'espérais qu'à la dernière minute, Lionel Messi dise qu'il allait jouer gratuitement », assurait le président du FC Barcelone. Une sortie qui a créé la polémique d'autant plus que quelques jours plus tard, l'international argentin donnait sa version des faits. « La vérité est que, comme je l'ai expliqué en sortant, j'ai fait tout mon possible pour rester, à aucun moment on ne m'a demandé de jouer », confiait le numéro 30 du PSG dans les colonnes de SPORT . Par conséquent, Joan Laporta a décidé de mettre les choses au clair.

«Je n'ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement»