Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Lucas Paqueta

Publié le 27 juillet 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OL, Lucas Paqueta serait dans le viseur du PSG. Alors que Jean-Michel Aulas voudrait empocher plus de 60M€ pour le transfert du Brésilien, plusieurs écuries de Premier League seraient en embuscade sur ce dossier. Et malheureusement pour le PSG, Manchester City aurait pris les devants et devrait se jeter sur Lucas Paqueta en cas de départ de Bernardo Silva cet été.

Après avoir recruté à la fois Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Luis Campos ne voudrait pas en rester-là cet été. En effet, le nouveau conseiller football du PSG aurait relancé la piste menant à Lucas Paqueta après le départ de Leonardo. Et heureusement pour Luis Campos, la voie serait libre pour le transfert du Brésilien, même si la concurrence serait plus que rude.

Pep Guardiola en pole position pour le transfert de Paqueta

Comme indiqué par L'Equipe ce mercredi, l'OL et Lucas Paqueta seraient disposés à se séparer lors de ce mercato estival. Toutefois, les deux parties ne compteraient pas boucler un transfert dans n'importe quelles conditions. D'une part, Lucas Paqueta serait exigeant concernant son nouveau club. D'autre part, Jean-Michel Aulas aurait des exigences bien précises pour céder son milieu offensif brésilien. Plus précisément, le président de l'OL rêverait de battre le record de transfert de Tanguy Ndombele, parti pour environ 60M€ à Tottenham à l'été 2019. Cependant, Jean-Michel Aulas n'aurait pas reçu la moindre offre pour Lucas Paqueta pour le moment.

Lucas Paqueta, le digne héritier de Bernardo Silva à Manchester City

D'après L'Equipe , l'OL n'aurait pas encore reçu de proposition concrète pour le transfert de Lucas Paqueta. Toutefois, il existerait des contacts formels et des discussions entre Jean-Michel Aulas et trois écuries de Premier League. Ainsi, le suspense reste entier pour l'avenir de Lucas Paqueta, même si un favori se dégagerait déjà.

Tottenham prêt à repasser à l'offensive pour Lucas Paqueta ?