«Une régalade» : Daniel Riolo va surprendre tout le monde au PSG !

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Daniel Riolo n’a jamais caché que les méthodes du technicien espagnol ne lui plaisaient guère. Cependant, depuis le début de l’année, la donne a clairement changé et le journaliste est dithyrambique sur le PSG, au point de se régaler avec les récentes prestations. Des propos qui risquent de surprendre à Paris.

Ces derniers mois, Daniel Riolo a été très critique envers le PSG de Luis Enrique. Par conséquent, dès le journaliste de RMC dit du bien du jeu pratiqué par l'équipe parisienne, cela peut surprendre. Cependant, le PSG est en très grande forme, et après la victoire à Lyon (3-2), Daniel Riolo se dit même impressionné par le niveau actuel du club de la capitale.

Luis Enrique change d'avis sur le PSG

« Je ne vois pas comment tu peux les prendre, en tout cas pas une équipe de Ligue 1, c’est impossible. Je ne sais même pas s’il y a une bonne idée. Il n’y a pas une seule équipe qui a assez de qualités techniques pour troubler une équipe qui est à ce point rodée, collectivement. On revient aux années 2014-15-16-17-18, quand les adversaires du PSG étaient déjà résignés avant de commencer, parce qu’ils ont peur, parce qu’ils se disent ‘‘on va se faire déchirer, chaque occasion, chaque attaque peut nous trouer’’ », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Il y a une supériorité qui est trop évidente»

« Il y a une supériorité qui est trop évidente. Ce PSG est beaucoup trop en avance sur le reste de la Ligue 1, ça crève les yeux, ils sont bons absolument partout, c’est une régalade technique et tactique, c’est parfait. Il n’y a plus tellement de fantaisies dans cette équipe. Maintenant, le onze, on arrive à le deviner quand le match va commencer. T’as une rotation normale, ça se joue à 14-15, et c’est comme ça normalement que les grosses équipes parviennent à de gros objectifs », ajoute Daniel Riolo.