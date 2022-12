Mercato - PSG : La folle histoire du transfert avorté de Pelé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, Pelé n'aura connu que deux clubs durant sa carrière. Formé à Santos, il passera la quasi-intégralité de sa carrière au Brésil, avant de la terminer au New-York Cosmos. Mais au cours des années 70, l'international brésilien aurait pu rejoindre le PSG. Retour sur le transfert avorté du Roi en France.

Pelé est parti. Le Roi a rendu son dernier souffle ce jeudi soir, à l'âge de 82 ans. Le Brésilien laissera une trace indélébile dans l'histoire du football, et encore plus dans l'histoire de Santos. Pelé a passé la grande majorité de sa carrière au sein du club brésilien, avant de participer à l'essor du football américain, en rejoignant les New-York Cosmos.

Le Roi Pelé est mort https://t.co/GTfUagaD9q pic.twitter.com/aHDdx7eh83 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Le PSG avait tenté de recruter Pelé en 1971

Mais comme le rappelle Le Parisien , Pelé aurait pu prendre la direction du PSG durant les années 70. Un an après sa création, le club parisien avait tenté de recruter le triple vainqueur de la Coupe du monde. Président du PSG en 1971, Guy Crescent avait essayé de boucler ce transfert, sans se soucier du palmarès prestigieux de Pelé.

Santos avait refusé de se séparer de Pelé