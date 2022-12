Mercato - PSG : Un transfert XXL déjà réservé pour l’été 2023 ?

Axel Cornic

Star de la Juventus depuis le départ de Paulo Dybala, Dušan Vlahović pourrait beaucoup faire parler de lui au cours des prochains mois. Son club est en plein reconstruction et un départ pourrait bien avoir lieu, avec le Paris Saint-Germain qui semble décidé à frapper un très gros coup avec l’international serbe.

Début 2022, Dušan Vlahović a franchi un palier en rejoignant la Juventus en provenance de la Fiorentina. Pourtant, tout ne se passe pas au mieux à Turin et un an après son arrivée un départ et déjà évoqué, avec le PSG qui semble vouloir tenter sa chance.

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Ekitike se lâche sur son transfert https://t.co/9Jk62BKwOQ pic.twitter.com/0V0b2F2QuQ — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Le PSG a pris rendez-vous avec l’agent de Vlahović

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Dušan Vlahović serait un profil très apprécié par les dirigeants du PSG, qui auraient déjà pris les devants. Un rendez-vous aurait en effet été fixé avec Darko Ristic, agent de l’attaquant, pour le prochain mercato estival.

Le Bayern Munich sur les talons les Parisiens

Ça ne sera toutefois pas simple, puisque le Bayern Munich aurait également approché Ristic, avec la volonté de boucler un transfert de Vlahović en 2023. En Angleterre ce sont Chelsea, Arsenal et Manchester United qui souhaiteraient formuler une offre, avec la Juventus qui aurait fixé le prix à 90M€.