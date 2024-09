Mercato - PSG : La bonne pioche du Qatar, c’est lui

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La connexion PSG-Benfica a encore fonctionnée cet été. Après Gonçalo Ramos l'été dernier, le club parisien est parvenu à boucler l'arrivée de Joao Neves pour 60M€. Un investissement qui porte déjà ses fruits puisque le milieu de terrain portugais a déjà délivré cinq passes décisives. Sur RMC, Daniel Riolo a livré son ressenti sur cette opération.

Avec Désiré Doué, Joao Neves est l’une des plus jeunes recrues estivales du PSG. Mais il n’est pas le plus discret, bien au contraire. Malgré ses 19 ans, le milieu de terrain portugais a fait son trou dans l’entrejeu et est déjà parvenu à convaincre Luis Enrique de le titulariser, notamment lors des matches à enjeux, en Ligue des champions.

Mercato - PSG : Dégouté, Luis Enrique interpelle Mbappé après son départ ! https://t.co/SLt46SuZg4 pic.twitter.com/TDhEgDGkRs — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Joao Neves s'impose au PSG

Pour Daniel Riolo, Joao Neves est la bonne pioche du côté du PSG. Le consultant estime que le joueur pourrait vite s’imposer au sein de la capitale et vite justifier les 60M€ investis par la formation parisienne.

« C’est la bonne trouvaille »

« Joao Neves, c’est la bonne trouvaille. On savait que c’était un bon joueur, il l’a confirmé. Mais évidemment, premier match de Ligue des champions, il ne démarre pas car il faut forcément faire un truc nouveau. Donc on le fait jouer le match d’après et c’est encore par lui que vient le but » a lâché Riolo sur RMC.