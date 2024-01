Mercato - PSG : Jackpot confirmé pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé plutôt que de le voir partir libre en fin de saison, le PSG met le paquet sur le plan financier afin de convaincre sa star. Et comme l’avait révélé Daniel Riolo ces derniers jours, un salaire annuel de plus de 100M€ a été proposé à Mbappé…

Interrogé en zone mixte le 3 janvier dernier après la victoire du PSG face à Toulouse en Trophée des Champions, Kylian Mbappé laisser un gros doute sur son avenir au PSG : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix (…) Ma situation, personne n’en parle à l’intérieur du club, ça n’intéresse pas grand monde », indiquait l’attaquant parisien, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Pourtant, de son côté, le PSG met le paquet afin de convaincre Mbappé.

Le PSG propose un contrat légendaire à Mbappé

Comme l’a annoncé CaughOffside , le PSG proposerait un nouveau contrat comprenant un salaire annuel de 100M€ à Kylian Mbappé. Une offre qui surclasse de très loin celle de son principal concurrent, le Real Madrid, qui ne peut offrir « que » 30M€ par saison au capitaine de l’équipe de France. Mbappé pourrait donc toucher un énorme jackpot en continuant l’aventure avec le PSG, conformément aux révélations de Daniel Riolo ces derniers jours sur RMC Sport qui avait annoncé cette offre incroyable.

« Ce que propose le PSG, c’est hallucinant »