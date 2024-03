Mercato - PSG : «Incroyable», le Real Madrid confirme pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mi-février, juste après que Kylian Mbappé ait annoncé à la direction du PSG son choix de quitter le club à l'issue de la saison, Aurélien Tchouaméni avait fait le buzz en célébrant la nouvelle via un message très révélateur sur son compte X. Et le milieu de terrain du Real Madrid en a remis une couche cette semaine sur le feuilleton Mbappé en confirmant son départ du PSG.

Interrogé au micro de Canal + le 13 février dernier, juste avant que Kylian Mbappé annonce au PSG son départ en fin de contrat à l'issue de la saison, Aurélien Tchouaméni s'était montré très évasif sur l'avenir de son partenaire en équipe de France : « Si Mbappé m’a annoncé sa décision ? Bah non... et puis même s'il me l'avait annoncé, je ne l'aurais pas dit (sourire). C'est sûr qu'on en parle dans le vestiaire de temps en temps parce qu'on sait que c'est un sujet important. Cela fait pas mal d'années que c'est un sujet important donc on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir », indiquait le joueur du Real Madrid. Mais depuis, ce feuilleton a considérablement évolué...

Tchouaméni réagit au départ de Mbappé

En effet, la nouvelle du départ de Mbappé a fait l'effet d'une bombe un peu partout en Europe, et Tchouaméni avait réagi en publiant des émoticônes de Popcorn sur son compte X : « Oui, j'ai vu ça et c'est marrant. En plus, c'était juste après la discussion qu'on avait eu la dernière fois. Quelle coïncidence ! Incroyable ! Je n'étais pas au courant, non. Je faisais la sieste, je me suis réveillé, paf Twitter. Petit popcorn », a expliqué l'international français du Real Madrid mercredi soir, de nouveau sur Canal + .

« Mbappé ? Je suis au courant... »