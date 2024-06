Mercato - PSG : Il vend la mèche pour ce transfert XXL

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG, que les dirigeants parisiens auraient prévu de combler en recrutant massivement sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Victor Osimhen en attaque. Arsenal serait aussi sur le dossier. Mais les Gunners multiplieraient les pistes sur le marché des transferts.

Le PSG devrait vivre un été plutôt mouvementé, tant dans le sens des départs que des arrivées. Les Rouge-et-Bleu vont perdre Kylian Mbappé, qui devrait très prochainement être officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le club de la capitale souhaiterait donc compenser son départ en se renforçant massivement sur le mercato. Et dans le secteur offensif, la formation parisienne aurait un nom en tête.

Le PSG continue de suivre Osimhen

En effet, Luis Campos continuerait d’avoir des vues sur Victor Osimhen. Le buteur de Naples était déjà dans le viseur du PSG l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait pas seul sur ce dossier.

Arsenal multiplie les pistes