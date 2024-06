Mbappé : Le Real Madrid a pris une décision radicale, le PSG peut enrager

Jean de Teyssière

Lorsque Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le PSG en 2022, le chiffre sur son maillot indique la date de 2025. Sauf qu'en réalité, le numéro 7 parisien n'a signé que pour deux années supplémentaires. L'été dernier, Mbappé a prévenu son club qu'il ne prolongera pas, et qu'il partira donc libre en juin 2024. Une situation qui a permis au Real Madrid de pouvoir discuter avec son futur joueur sans être obligé de négocier avec le PSG.

Le Real Madrid a remporté samedi soir sa quinzième Ligue des champions de son histoire. Face au Borussia Dortmund, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à faire le dos rond, avant de punir des Allemands maladroits. Place désormais à la saison prochaine pour les Merengue, avec certainement Kylian Mbappé dans leurs rangs.

Mbappé au Real Madrid, c'est presque officiel !

Comme le10sport.com vous l'avait annoncé en exclusivité, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a confirmé cette information. L'officialisation de l'arrivée de Mbappé à Madrid devrait tomber dans les prochaines heures.

Le Real Madrid n'a pas parlé avec le PSG pour Mbappé