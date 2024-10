Mercato - PSG : Il signe grâce à Ibrahimovic !

Thomas Bourseau

L’espace de quatre saisons, le PSG pouvait compter en ses rangs le nom de Zlatan Ibrahimovic. L’un des attaquants à la renommée la plus importante des années 2000. Le Suédois a d’ailleurs été un facteur important de la signature de Timothy Weah au Paris Saint-Germain selon son propre aveu.

A 14 ans, alors qu’il poursuivait sa formation aux New York Red Bulls, Timothy Weah a vu son quotidien être chamboulé par des essais en Europe. A commencer par Chelsea puis avec le Toulouse FC. C’est d’ailleurs lors d’une opposition avec le TFC que le fils de George Weah a mis le pied à l’étrier au PSG où il est resté cinq saisons avant de s’envoler pour le LOSC.

«La décision pour moi n'a pas été difficile à prendre»

Au cours d’une entrevue accordée à The Athletic, Timothy Weah s’est livré sur son processus de recrutement au PSG. « J'ai fait un essai à Toulouse, qui s'est très bien passé. J'ai fini par jouer contre le PSG (Paris Saint-Germain) et c'est comme ça que le PSG m'a vu. Ils m'ont demandé de venir et, oui, je veux dire, la décision pour moi n'a pas été difficile à prendre ».

«À l'époque, il y avait Zlatan Ibrahimovic, (Edinson) Cavani»

D’ailleurs, Timothy Weah n’a pas manqué de souligner à quel point les présences de Zlatan Ibrahimovic et d’Edinson Cavani ont pesé dans sa prise de décision qui a tourné en faveur du PSG. « Le PSG ! Qui ne veut pas jouer pour le PSG ? À l'époque, il y avait Zlatan Ibrahimovic, (Edinson) Cavani. Tous ces grands joueurs. Alors je me suis dit, oui, je veux vraiment saisir cette chance ».