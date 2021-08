Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi plombe les plans de Leonardo !

Publié le 16 août 2021 à 2h30 par A.M.

Poussé au départ par le PSG, qui compte vendre plusieurs joueurs d'ici le 31 août, Mauro Icardi semble toutefois se tourner vers la saison avec le club de la capitale.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, le PSG va devoir vendre afin d'alléger sa masse salariale mais également équilibrer son effectif désormais très fourni dans le secteur offensif. Dans cette optique, Mauro Icardi est régulièrement cité comme étant l'un des joueurs sur le départ. Son nom circule notamment en Serie A du côté de l'AS Roma. Mais après la victoire contre Strasbourg (4-2) lors de laquelle il a inscrit un but, Mauro Icardi a lâché un indice sur son avenir.

Icardi se projette... à Paris