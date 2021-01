Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Herrera n’oublie pas Tuchel !

Publié le 24 janvier 2021 à 23h10 par A.C.

Ander Herrera, milieu du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet du récent changement d’entraineur.

Certains s’attendaient peut-être à voir Thomas Tuchel aller au moins jusqu’à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, en juin prochain. Mais Leonardo en a décidé autrement. Le directeur sportif du PSG a en effet limogé Tuchel dès le 23 janvier dernier, en marge d’une large victoire sur Strasbourg (4-0). L’Allemand a ainsi laissé sa place à Mauricio Pochettino, mais ne devrait pas rester longtemps sans club, comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com. De son côté, Pochettino a commencé à prendre ses marques au PSG et il est pour le moment toujours invaincu, en cinq matchs.

« J’ai beaucoup de respect pour Thomas Tuchel et tout ce qu’il a fait dans le club »