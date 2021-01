Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est très mal embarqué pour ce coup à 2M€ !

Publié le 24 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que l’OM cherche toujours un remplaçant à Morgan Sanson, Pablo Longoria explorerait quelques pistes pour renforcer les ailes de l’effectif de Villas-Boas. Le nom de Demarai Gray serait dans sa liste, mais les Phocéens ne seraient clairement pas les seuls dans ce dossier.

Beaucoup de départs sont à prévoir du côté de l’OM sur ce mercato hivernal. Alors que le club phocéen devrait perdre Morgan Sanson au milieu de terrain, qui va prendre la direction d’Aston Villa, Marseille pourrait également voir Florian Thauvin quitter le navire prochainement. Le champion du monde 2018 est toujours aussi réticent à l’idée de prolonger son bail avec l’OM, alors qu’il arrive à expiration en juin prochain. Ainsi, Pablo Longoria explorerait quelques pistes pour remplacer le Français. Et le directeur sportif espagnol regarderait en Premier League. N'étant pas un élément indispensable de Brendan Rogers à Leicester City, Demarai Gray (une seule apparition en championnat) n’a toujours pas prolongé avec le club anglais, alors qu’il est également en fin de contrat cet été. Une option prise au sérieux par Longoria. Mais la concurrence se fait rude. Quelques clubs s’intéressent à l’ailier de 24 ans, dont Benfica et le Bayer Leverkussen. Le joueur pourrait même partir dès cet hiver en Bundesliga contre la modique somme de 2M€. Mais un autre club de Premier League viendrait se joindre à la fête...

Crystal Palace rentre dans la danse