Mercato - PSG : Harry Kane monte au créneau pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que Fabio Paratici a publiquement fait part de sa volonté de conserver Harry Kane qui est courtisé par le PSG et par les plus grandes équipes anglaises, le buteur des Spurs a répondu au directeur général de Tottenham.

Au cours du mercato estival, le PSG serait susceptible de céder Mauro Icardi ou encore Kylian Mbappé. Pour combler le vide que laisserait le départ d’une deux stars du PSG, le club de la capitale songerait notamment à Harry Kane, qui ne cacherait plus son désir de plier bagage de Tottenham. Cependant, les deux clubs de Manchester seraient également très intéressés par son profil et l’international anglais privilégierait pour sa part un nouveau challenge en Premier League. Récemment nommé directeur général des Spurs , Fabio Paratici a partagé sa volonté de voir Kane continuer à arborer la tunique de Tottenham. « Nous voulons garder Harry Kane à Tottenham, c'est notre objectif. J'ai eu la chance de voir beaucoup de meilleurs joueurs à la Juventus et je veux aussi profiter de Harry Kane ». Mais le principal intéressé a botté en touche concernant la suite de sa carrière.

« Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à l'une de ces personnes »