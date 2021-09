Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Real Madrid... Mbappé reçoit un énorme message !

Publié le 12 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance au Real Madrid, Ivan Zamorano recommande au club merengue de rapidement passer à l'action.

Cet été, Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses offres du Real Madrid. En vain, le PSG refusant catégoriquement de lâcher son Champion du monde. Mais ce n'est que partie remise puisque le club merengue compte rapidement revenir à la charge afin de l'attirer libre en fin de saison. Et Florentino Pérez espère même réaliser un énorme coup en recrutant Erling Haaland. Mais s'il faut choisir, Ivan Zamorano, ancien buteur du Real Madrid, n'a aucun doute.

«Mbappé est utile pour n'importe quel système de jeu»