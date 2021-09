Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie inattendue de Leonardo sur un buteur !

Publié le 12 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Désireux de conserver Moise Kean au PSG cet été après une saison très convaincante en prêt, Leonardo n’a pas réussi à atteindre cet objectif. Mieux encore, il a même contribué à son départ… à la Juventus !

Passé par le PSG la saison passée sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Moise Kean a réussi à se relancer au Parc des Princes, réalisant une saison très convaincante. Par conséquent, Leonardo a tenté pendant un bon moment de recruter définitivement le buteur italien d’Everton, et comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Moise Kean donnait même sa priorité au PSG durant le mercato. Mais le joueur est finalement retourné à la Juventus, qui a été conseillée par Leonardo en personne sur ce dossier.

« Leonardo m’a dit qu’il avait eu un bon comportement »