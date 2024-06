Mercato - PSG : Guerre, Russie… Il annonce une incroyable «trahison»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauf incroyable retournement de situation, Matvey Safonov devrait devenir la première recrue estivale du PSG. Le portier du Krasnodar devrait s'engager pour quatre ans avec le club parisien. Un transfert qui provoque la polémique en Russie, alors que les tensions entre le pays de Vladimir Poutine et la France sont grandissantes.

C'est plutôt rare pour être signalé, surtout par les temps qui courent. Un joueur russe va débarquer en France pour poursuivre sa carrière. Formé au Krasnodar, Matvey Safonov serait venu à Paris il y a quelques jours pour passer sa visite médicale et acter son transfert au PSG. Après avoir réglé quelques soucis personnels, Safonov devrait s'engager pour quatre ans avec le club de la capitale. Mais comme annoncé par Jean-Baptiste Guégan, ce transfert pourrait faire grand bruit en raison de la position de la France dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie.

« Ses positions politiques vont être scrutées »

« À chaque fois qu'il rejoindra la sélection nationale, il sera russe à 100 %. Quoi qu'il se passe, qu'il le veuille ou non, il sera considéré comme un relais d'influence. Tu as beaucoup à risquer en termes d'image avec un tel joueur. Ses positions politiques vont être scrutées. De même que ses relations, son entourage. À chaque sélection, ça reviendra » a confié le géopoliticien du sport.

Un député russe s'en prend à Safonov