Mercato - PSG : Guerre, Russie... Ce transfert à 20M€ est risqué !

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes que le PSG aurait déjà bouclé son premier transfert. En effet, ces derniers jours, Matvey Safonov, gardien de Krasnodar, serait venu dans la capitale française pour passer sa visite médicale. La dernière étape avant un transfert à 20M€ pour rejoindre le PSG. Mais du fait de la nationalité russe de Safonov, les champions de France s'exposeraient à certains risques.

La première recrue du PSG cet été va en surprendre plus d'un. Alors qu'on attend tous de savoir qui sera le successeur de Kylian Mbappé, le premier à rejoindre l'effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine sera... Matvey Safonov. A 25 ans, le gardien de Krasnodar devrait être officialisé par le PSG à l'ouverture du marché des transferts. Mais l'ombre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine plane au-dessus de ce transfert de Safonov.

« Qu'il le veuille ou non, il sera considéré comme un relais d'influence »

Compte tenu du contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine actuellement, le transfert de Matvey Safonov au PSG en provenance de Krasnodar fait beaucoup parler. Dans des propos accordés à L'Equipe , Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport, a confié que ce transfert à 20M€ de Safonov pourrait exposer le PSG a des problèmes, notamment pour son image : « À chaque fois qu'il rejoindra la sélection nationale, il sera russe à 100 %. Quoi qu'il se passe, qu'il le veuille ou non, il sera considéré comme un relais d'influence. Tu as beaucoup à risquer en termes d'image avec un tel joueur. Ses positions politiques vont être scrutées. De même que ses relations, son entourage. À chaque sélection, ça reviendra ».

« C'est très handicapant et risqué »