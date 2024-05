Mercato : Transfert à 20M€, le PSG prend un risque historique !

Benjamin Labrousse

Attendu au tournant sur ce mercato estival, le PSG est en passe de conclure sa première recrue en la personne du gardien de but Matvey Safonov. Âgé de 25 ans, le portier de Krasnodar a déjà passé sa visite médicale, et va débarquer à Paris contre un montant de 20M€. Ce dernier va devenir le troisième joueur russe dans l’histoire des Rouge et Bleu, ce qui n’a pas toujours été un symbole de réussite. Explications.

Le PSG tient sa première recrue estivale ! Encore méconnu aux yeux du grand public, Matvey Safonov devrait prochainement s’engager en faveur du club parisien. D’après les dernières indiscrétions de certains médias, le portier de Krasnodar va être recruté contre un montant de 20M€, et a déjà passé sa visite médicale. A 25 ans, Safonov est perçu comme un grand talent par la cellule de recrutement du PSG, lui qui compte 13 sélections avec la Russie. Si ce dernier rejoindra officiellement Paris dès l’ouverture du prochain mercato estival (qui sera déterminée le 5 juin par la LFP), c’est la première fois depuis le passage sous pavillon qatari (2011), que le PSG recrute un joueur russe.

Safonov, troisième Russe de l’histoire du PSG

Simple coïncidence ou nouvelle preuve de la capacité de la cellule de recrutement parisienne de recruter aux quatre coins du monde ? Le doute plane, et Matvey Safonov devra vite faire ses preuves. Dans l’histoire du PSG, seuls deux autres joueurs Russes ont évolué sous les couleurs parisiennes. Et cela n’a pas forcément souri à Paris… En 1998, le PSG décidait de recruter l’international Igor Yanovski en provenance du FK Alania. Après une première saison dans la peau d’un titulaire, le latéral gauche voyait son temps de jeu considérablement réduit. Malgré tout, Yanovski passa trois saisons à Paris avant de filer...en Russie, lui qui avait été vendu contre quasiment 1M€ au CSKA Moscou en 2001. Ce dernier terminera sa carrière en France avec un passage éphémère du côté de Châteauroux lors de la saison 2005-2006.

Sergueï Semak aura déçu au PSG

Peu de temps après, un autre Russe en la personne de Sergueï Semak débarquait au PSG. Auteur d’un triplé avec le CSKA Moscou face au club parisien en Ligue des Champions lors de l’édition 2004-2005, le milieu de terrain rejoint Paris lors du mercato suivant. Recruté contre 2,5M€, Semak ne parviendra pourtant jamais à véritablement s’imposer à Paris, et sera vendu contre 3M€ en 2006 du côté du FK Moscou. A Matvey Safonov d’écrire une belle histoire au PSG désormais…